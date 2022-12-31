Дед Мороз смотрел хоккей, чирлидерши-снегурочки поддерживали армейцев. Фото победы ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
Первые два периода прошли без голов. На 43-й минуте Константин Окулов с передачи Владислава Каменева вывел московскую команду вперёд. На 53-й минуте Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева сравнял счёт. Игра ушла в овертайм, где победу армейцам принес точный бросок Владимира Брюквина. Для нападающего этот гол стал первым в составе красно-синих.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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