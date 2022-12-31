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Лишь двое хоккеистов за последние 32 года быстрее Макдэвида набирали 70 очков в сезоне НХЛ

Лишь двое хоккеистов за последние 32 года быстрее Макдэвида набирали 70 очков в сезоне НХЛ
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу в матче одержали гости со счётом 7:2.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи, став первой звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету канадской суперзвезды стало 72 (32+40) очка за 37 матчей.

Лишь двое хоккеистов с сезона-1990/1991 добирались до отметки в 70 очков быстрее Макдэвида. Этими хоккеистами были легендарные игроки «Питтсбурга» Марио Лемье (25 игр в сезоне-1995/1996, 28 игр в сезоне-1992/1993 и 35 игр в сезоне-1991/1992) и Яромир Ягр (34 игры в сезоне-1995/1996).

Макдэвид возглавляет гонку снайперов и ассистентов текущего сезона НХЛ. 25-летний канадец набирает очки в 17-м матче подряд.

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