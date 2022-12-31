«Я удивил сам себя, мне просто повезло». Костин — о двух голах в ворота «Сиэтла»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин прокомментировал свою игру в сегодняшнем матче с «Сиэтлом». Российский нападающий забил два гола и помог «Ойлерз» разгромить соперника со счётом 7:2. Костин также поучаствовал в потасовке с хоккеистами соперника в середине третьего периода.

«Отличная игра для всех нас сегодня, это была командная победа. Мы начали игру, просто следуя плану на матч наших тренеров, и это позволило нам взять два очка. Все сегодня выкладывались ещё больше, так как мы играли без Драйзайтля, по-моему мнению, одного из лучших игроков лиги.

Это была моя лучшая игра за «Эдмонтон»? Я надеюсь, что лучшая игра у меня ещё впереди, где-нибудь в плей-офф. Мой первый гол? Я удивил сам себя, мне просто повезло. Моя игра очень простая. Моя потасовка в третьем периоде? Мы крупно вели в счёте, и они стали играть грязно. Я не позволю сопернику вольностей и, если нужно, буду драться за любого в моей команде», — цитирует Костина пресс-служба «Эдмонтона».

Костин провёл на площадке 12 минут и 23 секунды. На счету российского форварда четыре броска по воротам, шесть штрафных минут и два силовых приёма. Показатель полезности 23-летнего нападающего составил «+2». Отметим, что россиянин получил приз лучшему игроку матча в раздевалке от партнёров по команде.



В текущем сезоне НХЛ на счету Костина 21 матч за «нефтяников», в которых россиянин набрал 8 (4+4) очков.