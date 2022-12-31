Костин отличился голом по ходу матча с «Сиэтлом». У россиянина — третья шайба в сезоне
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в матче идёт первый период, гости ведут со счётом 3:0.
Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин по ходу встречи записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировали Райан Ньюджент-Хопкин и Маттиас Янмарк. Для россиянина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также четыре результативные передачи.
Напомним, 23-летний Костин перешёл в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса». Ранее форвард выступал за «Авангард», московское «Динамо» и другие клубы.
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