Ротенберг: ряд матчей из-за травм СКА играл составом, состоящим на 50% из игроков ВХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что команда побеждала, несмотря на обилие травм. Специалист отметил, что главной задачей на данном этапе сезона является подготовка команды к матчам плей-офф.

«Сейчас настаёт важный этап, появляется внутренняя конкуренция, многие ключевые хоккеисты, которые не играли весь месяц, возвращаются. И мы надеемся, что в следующих матчах вернутся наши игроки, с которыми мы прошли начало сезона, в том числе и длительные победные серии.



Мы очень много работали, и в это же время много ребят у нас сейчас травмированы, но ряд матчей мы играли составом, который на 50% состоит из игроков КХЛ, на 50% — из игроков ВХЛ. Начиная с января, будет конкуренция в составе за право играть в плей-офф, и наша задача к нему очень хорошо подготовиться», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В последнем матче уходящего года СКА уступил подмосковному «Витязю» в овертайме со счётом 5:6. После 46 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ санктпетербургский клуб занимает первое место в общей таблице лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на девять очков.