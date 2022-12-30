Роман Ротенберг рассказал, в чём заключаются преимущества СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после поражения в матче с «Витязем».

«Впереди серьёзный январь, дальше выездная серия с сильными соперниками, которые сейчас на ходу – «Трактор» и Уфа. Потом дома важные матчи – две игры с Ярославлем, две с ЦСКА. Игры пойдут практически без отдыха. Важно хорошо подготовиться, перевернуть эту страницу. В этом году проведена большая работа, вся команда отработала на максимуме. Но это нас не расслабляет. Наша задача — выйти на пик к плей-офф. В следующие два месяца будет определяться состав на плей-офф. Вернутся ребята, будет внутренняя конкуренция.

Пашнин поймал шайбу лицом, могла быть очень серьёзная травма, слава богу, пронесло. Он проявил мужество, вышел после такого попадания, это было очень непросто. Но это говорит о командном характере, у нас ребята ловят шайбу лицом. Миша показал, что ради команды можно так делать. Слава богу, без травмы, вышел потом, сыграл здорово.

В откат мы не играем, это касается и жизненной позиции. У нас нет времени на раскачку. Мы строили эту систему многие годы по кирпичику, и она улучшается каждый день. Подбор упражнений, тактик, вариативность – в этом наше преимущество. Эта система даёт обратную связь, что можно улучшить. Всё только начинается. Когда мы играем по нашей системе, нам нет равных. Будем ещё её оттачивать, чтобы, как сегодня, забивать три гола за 10 минут.

Как настраиваю игроков? Мы добавляем по ходу игр, только один раз в сезоне проиграли третий период. Ребята мотивированы, но секретов рассказать не можем. Там бывают и жёсткие разговоры, но это мужской вид спорта, нужно держать удар. Как сегодня Подъяпольский – где-то не вошёл в игру, потом вернулся и здорово сыграл. У нас есть всё мужское, чтобы играть все 60 минут на высоком уровне, и не будет необходимости вытаскивать. В хоккее всякое бывает, если надо, будем вытаскивать, но лучше до такого не доводить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.