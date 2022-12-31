Сергей Коньков: «Торпедо» — открытие чемпионата. Любовь болельщиков не обманешь

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков подвёл собственные итоги года в Континентальной хоккейной лиге.

«Какая из команд мне больше всего понравилась в 2022 году? Вспоминается победа ЦСКА в Кубке Гагарина. Сергей Фёдоров в первый год в качестве главного тренера сумел собрать коллектив и привести его к трофею. Это, несомненно, успех. ЦСКА продолжает оставаться лидером чемпионата. Отмечу то, насколько выросла молодёжь в СКА. Ребята играют в зрелищный, атакующий и интересный хоккей. Команда обращает на себя внимание. На неё интересно смотреть. «Торпедо» — открытие чемпионата. Команда, составленная из ребят, некоторые из которых проводят свой первый сезон в КХЛ, показывает очень зрелищный хоккей, который нравится болельщикам. Полные трибуны на матчах в Нижнем Новгороде — яркое тому подтверждение. Любовь болельщиков не обманешь.



Обращу внимание на то, что «Адмирал» в этом году показывает хорошую игру. Мы привыкли видеть, что команда борется за восьмёрку, но в этом году она уверенно проходит по всему чемпионату. Есть большая вероятность, что она попадёт в плей-офф, не замыкая восьмёрку. Мне нравится то, как себя проявляет «Автомобилист». Это лидер Восточной конференции. Хочется пожелать Николаю Николаевичу Заварухину хорошо подготовить команду к плей-офф и сразиться за Кубок Гагарина», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Нижегородский клуб после 45 матчей набрал 59 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.