Швейцарская «Амбри-Пиотта» впервые в своей истории выиграла Кубок Шпенглера

В Давосе завершился финальный матч Кубка Шпенглера, в котором встречались чешская «Спарта» и швейцарская «Амбри-Пиотта». Победу в серии буллитов одержала швейцарская команда со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Амбри-Пиотты» Алекс Форментон. Менее чем через минуту счёт сравнял Давид Томашек.

В начале второго периода Форментон вывел швейцарцев вперёд, сделав дубль.

На 14-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Роман Горак.

В серии буллитов победу «Амбри-Пиотты» принёс бросок Инти Пестони.

«Амбри-Пиотта» выиграла Кубок Шпенглера впервые в своей истории. Примечательно, что клуб ни разу не становился чемпионом Швейцарии.

Напомним, ранее сборная Канады вылетела в 1/4 финала, проиграв все три матча турнира.