Швейцарская «Амбри-Пиотта» впервые в своей истории выиграла Кубок Шпенглера

В Давосе завершился финальный матч Кубка Шпенглера, в котором встречались чешская «Спарта» и швейцарская «Амбри-Пиотта». Победу в серии буллитов одержала швейцарская команда со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0).
На шестой минуте матча счёт открыл форвард «Амбри-Пиотты» Алекс Форментон. Менее чем через минуту счёт сравнял Давид Томашек.
В начале второго периода Форментон вывел швейцарцев вперёд, сделав дубль.
На 14-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Роман Горак.
В серии буллитов победу «Амбри-Пиотты» принёс бросок Инти Пестони.
«Амбри-Пиотта» выиграла Кубок Шпенглера впервые в своей истории. Примечательно, что клуб ни разу не становился чемпионом Швейцарии.
Напомним, ранее сборная Канады вылетела в 1/4 финала, проиграв все три матча турнира.
- 31 декабря 2022
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:15
-
16:10
-
15:35
-
15:20
-
15:13
-
15:08
-
14:40
-
14:22
-
14:08
-
13:45
-
13:22
-
13:00
-
12:25
-
11:58
-
11:29
-
10:50
-
10:32
-
10:16
-
09:43
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:35
-
07:21
-
06:26
-
06:17
-
06:12
-
05:50
-
03:39
-
03:30
-
03:07
-
02:03