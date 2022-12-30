Вратарь «Коламбуса» Тарасов: хоккеисты особо не обращают внимания на звание звезды матча
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Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал, что хоккеисты НХЛ не придают значения тому, что их выбирают лучшими игроками матча.
«Если честно, не думаю, что кто-то сильно на это обращает внимание. Это больше для журналистов и фанатов. Как игрок скажу, что никто на это не смотрит», — цитирует Тарасова ТАСС.
Уроженец Новокузнецка в текущем чемпионате НХЛ принял участие в 12 матчах, в двух из которых одержал победу. Процент отражённых бросков составил 90,7%. Тарасов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году «Коламбусом» в третьем раунде под общим 86-м номером.
Хоккеист является сыном известного вратаря Вадима Тарасова, трижды признававшегося лучшим голкипером чемпионатов России (1999, 2000, 2001).
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