Вратарь «Коламбуса» Тарасов: хоккеисты особо не обращают внимания на звание звезды матча

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал, что хоккеисты НХЛ не придают значения тому, что их выбирают лучшими игроками матча.

«Если честно, не думаю, что кто-то сильно на это обращает внимание. Это больше для журналистов и фанатов. Как игрок скажу, что никто на это не смотрит», — цитирует Тарасова ТАСС.

Уроженец Новокузнецка в текущем чемпионате НХЛ принял участие в 12 матчах, в двух из которых одержал победу. Процент отражённых бросков составил 90,7%. Тарасов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году «Коламбусом» в третьем раунде под общим 86-м номером.

Хоккеист является сыном известного вратаря Вадима Тарасова, трижды признававшегося лучшим голкипером чемпионатов России (1999, 2000, 2001).