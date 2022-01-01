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Овечкин рассказал, как в команде восприняли скорое возвращение Уилсона и Бекстрёма

Овечкин рассказал, как в команде восприняли скорое возвращение Уилсона и Бекстрёма
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» высказался о травмах в команде и о скором возвращении форвардов Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона.

«Мы очень воодушевлены. Все воодушевлённо принимают возвращение Тома и Никки (Том Уилсон и Никлас Бекстрём. — Прим. „Чемпионата“). Оши вернулся, Мартин [Фехервари] также вернулся. Мы должны продолжать в том же духе, набирать очки. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Овечкин после встречи.

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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