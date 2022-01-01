Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»
Комментарии

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски, Джейсон Роберстон, Фредрик Олофссон, Роопе Хинц и Эса Линделль. В составе гостей забивали российский форвард Александр Барабанов и Оскар Линдблом.

Ещё один российский нападающий Евгений Свечников очков в этом противостоянии не набрал.

В нынешнем сезоне НХЛ команды, как обычно, разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших клубов из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Барабанов (Беннинг, Карлссон) – 05:13 (5x5)   1:1 Павелски (Робертсон, Хейсканен) – 10:22 (5x4)   2:1 Робертсон (Хейсканен, Павелски) – 12:34 (5x4)   2:2 Линдблом (Штурм, Власик) – 29:03 (5x5)   3:2 Олофссон (Павелски, Факса) – 30:45 (5x5)   4:2 Хинц (Бенн) – 55:18 (4x5)   5:2 Линделль – 58:47 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023