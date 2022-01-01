Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски, Джейсон Роберстон, Фредрик Олофссон, Роопе Хинц и Эса Линделль. В составе гостей забивали российский форвард Александр Барабанов и Оскар Линдблом.
Ещё один российский нападающий Евгений Свечников очков в этом противостоянии не набрал.
В нынешнем сезоне НХЛ команды, как обычно, разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших клубов из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
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