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Яков Тренин заступился за партнёра и развязал драку с защитником «Вегаса». Видео

Яков Тренин заступился за партнёра и развязал драку с защитником «Вегаса». Видео
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Нэшвилл Предаторз» Победу в матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

На 30-й минуте матча защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб провёл жёсткий силовой приём против форварда «Нэшвилла» Марка Янковски. За партнёра по команде моментально заступился российский форвард Яков Тренин, тут же вызвавший канадского хоккеиста на бой.

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По итогам инцидента Тренин получил от арбитров большой пятиминутный штраф за драку и десятиминутный дисциплинарный штраф как зачинщик драки. В свою очередь Макнэббу выписали пять минут за бой с россиянином и удаление до конца встречи за хит против Янковски.

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