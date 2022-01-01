Георгиев проиграл третий матч подряд, пропустив в них 14 шайб

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев не спас свою команду от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

Георгиев пропустил пять шайб, при этом отразив 19 бросков из 24. На 36-й минуте он был заменён на Юнаса Юханссона, у которого семь спасений при семи бросках. Последнюю шайбу «Колорадо» пропустил при шести полевых игроках.

Для Георгиева это поражение стало третьим подряд. Ранее с ним «Эвеланш» уступили «Лос-Анджелес Кингз (4:5) и «Аризоне Койотс» (3:6). В этих матчах Георгиев пропустил 14 шайб.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а затем команде предстоят матчи с «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».

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