Георгиев проиграл третий матч подряд, пропустив в них 14 шайб

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев не спас свою команду от поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).
Георгиев пропустил пять шайб, при этом отразив 19 бросков из 24. На 36-й минуте он был заменён на Юнаса Юханссона, у которого семь спасений при семи бросках. Последнюю шайбу «Колорадо» пропустил при шести полевых игроках.
Для Георгиева это поражение стало третьим подряд. Ранее с ним «Эвеланш» уступили «Лос-Анджелес Кингз (4:5) и «Аризоне Койотс» (3:6). В этих матчах Георгиев пропустил 14 шайб.
В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а затем команде предстоят матчи с «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз».
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