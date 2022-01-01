Клим Костин получил повреждение на последней секунде матча с «Виннипегом». Видео

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин получил повреждение на последней секунде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипегом» (1:2). Форвард смог покинуть лёд только при помощи партнёров.

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Отметим, что Клим Костин забросил единственную шайбу своей команды в этом матче. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также четыре результативные передачи.



Напомним, 23-летний Клим Костин перешёл в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса». Ранее форвард, родившийся в Пензе, выступал за «Авангард», московское «Динамо» и другие российские клубы.

«Эдмонтон» проиграл спустя две победы. 4 января команда сыграет с «Сиэтлом», а 6-го — с «Нью-Йорк Айлендерс».