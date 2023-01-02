Фокс стал вторым защитником в истории «Рейнджерс» по скорости достижения 200 очков в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов гости впереди — 3:2.

В составе «синерубашечников» к этой минуте ассистентским дублем уже отметился американский защитник Адам Фокс. Вторая передача в матче стала для защитника «Рейнджерс» его 200-м результативным действием за карьеру в НХЛ.

На достижение этого рубежа 24-летний защитник затратил 241 матч, что является вторым результатом за всю историю американского клуба среди игроков обороны. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит соотечественнику Фокса — Брайану Личу — уложившемуся на 30 матчей быстрее. Один из лучших американских защитников в истории НХЛ в своё время затратил 211 матчей на набор 200 очков в лиге.