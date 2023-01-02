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Сорокин отразил серию бросков в упор, два из них уже лёжа без клюшки. Видео

Сорокин отразил серию бросков в упор, два из них уже лёжа без клюшки. Видео
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

По ходу матча российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил серию невероятных спасений. В одном из эпизодов он отразил четыре броска в упор, два из них уже лёжа без клюшки.

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Напомним, Илья Сорокин в этом матче совершил 31 спасение. Его соотечественник, защитник Александр Романов результативными действиями в этом матче отметиться не сумел.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Адам Ларссон, Ээли Толванен, Оливер Бьёркстранд, а также Брэндон Танев. Винс Данн и Янни Гурд записали на свой счёт по две результативные передачи. Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал Мэтью Барзал.

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