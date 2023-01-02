Лишь Макдэвид набрал больше очков в большинстве в 2022 году, чем Кучеров. Капризов в топ-4

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров по итогам календарного 2022 года попал в пятёрку лучших игроков Национальной хоккейной лиги по количеству очков, набранных при игре в большинстве.
На счету голеадора «молний» 49 результативных баллов. Кучеров — второй бомбардир НХЛ в 2022 году при игре в большинстве. Российский нападающий уступил только канадскому капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду, записавшему на свой счёт 59 баллов. Третье место занял другой нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль с 47 очками.
Отметим, что четвёртую строчку с 42 результативными баллами заняло четверо хоккеистов. Среди них оказался российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Компанию ему составили капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар и снайпер «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.
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