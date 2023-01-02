Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грицюк и Шарипзянов получили «Заслуженных мастеров спорта», Мирошниченко — мастера спорта

Грицюк и Шарипзянов получили «Заслуженных мастеров спорта», Мирошниченко — мастера спорта
Комментарии

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил хоккеистам «Авангарда» награды и удостоверения о присвоении спортивных званий, сообщает телеграм-канал «ястребов».

«Серебряные призёры Олимпийских игр Арсений Грицюк и Дамир Шарипзянов получили благодарность министра спорта Российской Федерации и знак «Заслуженный мастер спорта России». Павел Дедунов, Иван Мирошниченко, Сергей Толчинский и Александр Фигурин стали обладателями удостоверений мастеров спорта», — говорится в сообщении.

Грицюк в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-1». Шарипзянов за 45 игр набрал 11 (4+7) очков.

В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 января в 14:30 мск.

«Авангард» рискует, «Салават» так и не усилился. С чем клубы КХЛ подходят к плей-офф? «Авангард» рискует, «Салават» так и не усилился. С чем клубы КХЛ подходят к плей-офф?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023