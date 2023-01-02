Грицюк и Шарипзянов получили «Заслуженных мастеров спорта», Мирошниченко — мастера спорта

Губернатор Омской области Александр Бурков вручил хоккеистам «Авангарда» награды и удостоверения о присвоении спортивных званий, сообщает телеграм-канал «ястребов».
«Серебряные призёры Олимпийских игр Арсений Грицюк и Дамир Шарипзянов получили благодарность министра спорта Российской Федерации и знак «Заслуженный мастер спорта России». Павел Дедунов, Иван Мирошниченко, Сергей Толчинский и Александр Фигурин стали обладателями удостоверений мастеров спорта», — говорится в сообщении.
Грицюк в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «-1». Шарипзянов за 45 игр набрал 11 (4+7) очков.
В следующем матче «Авангард» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 3 января в 14:30 мск.
- 2 января 2023
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