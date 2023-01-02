«Вашингтон» — вторая команда НХЛ по количеству игроков, которые набрали 10+ очков в сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» является второй командой НХЛ по количеству игроков, которые набрали 10 и более очков в сезоне, сообщает NHL Network. У «столичных» таких игроков 15. На первом месте — «Сиэтл Кракен» с 16 игроками.

В составе «Вашингтона» 10 и более очков набрали Александр Овечкин (45 очков), Евгений Кузнецов (33), Дилан Строум (28), Конор Шири (26), Эрик Густафссон (23), Энтони Манта (21), Джон Карлсон (21), Маркус Йоханссон (20), Ник Дауд (16), Сонни Милано (16), Ник Дженсен (16), Ларс Эллер (15), Ти Джей Оши (11), Гарет Хэтэуэй (10) и Дмитрий Орлов (10).

«Вашингтон Кэпиталз» с 47 набранными очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют дома с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 4 января в 3:00 мск.