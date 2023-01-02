Бекстрём, Уилсон и Оши тренировались с «Вашингтоном» в форме с полным контактом

Никлас Бекстрём выведен из коронавирусного протокола и тренируется в общей группе «Вашингтона» в форме, предназначенной для силовой борьбы, сообщает журналист Саманта Пелл в своём «твиттере».

34-летний швед в середине июня перенёс операцию по восстановлению левого бедра. В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги форвард пропустил половину чемпионата из-за аналогичной операции. Ранее «Вашингтон Кэпиталз» предполагал, что после операции Бекстрём пропустит весь регулярный сезон НХЛ.

Также сообщается, что Том Уилсон и Ти Джей Оши занимались с командой без ограничений.

«Вашингтон Кэпиталз» с 47 набранными очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «столичные» сыграют дома с «Баффало Сэйбрз» в ночь на 4 января в 3:00 мск.