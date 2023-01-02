Алтыбармакян: с Ротенбергом поговорили и решили, что будем прогрессировать в СКА вместе

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян рассказал, как узнал о переходе из «Сочи» в стан армейцев, и оценил свою игру в текущем сезоне.
«Как узнал о переходе в СКА? Мне позвонил Роман Борисович [Ротенберг] и сказал, что я перехожу. Мы с ним договорились о конкретных действиях, что от меня требуется и где он меня видит. Поговорили и пришли к единому мнению о том, что будем прогрессировать здесь вместе.
Что способствует тому, что провожу самый результативный сезон в КХЛ по очкам? Наверное, то, что не перестаю работать. Бросаю, пытаюсь играть на команду. Когда ты играешь на общий успех команды, это всегда видно и оценивается. Мне кажется, в СКА не взяли бы плохого игрока. (улыбается)», — цитирует Алтыбармакяна «Охтинский пресс-центр».
В текущем сезоне у Алтыбармакяна три матча за СКА, в которых 24-летний нападающий результативными действиями не отметился.
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