Алтыбармакян: с Ротенбергом поговорили и решили, что будем прогрессировать в СКА вместе

Нападающий СКА Андрей Алтыбармакян рассказал, как узнал о переходе из «Сочи» в стан армейцев, и оценил свою игру в текущем сезоне.

«Как узнал о переходе в СКА? Мне позвонил Роман Борисович [Ротенберг] и сказал, что я перехожу. Мы с ним договорились о конкретных действиях, что от меня требуется и где он меня видит. Поговорили и пришли к единому мнению о том, что будем прогрессировать здесь вместе.

Что способствует тому, что провожу самый результативный сезон в КХЛ по очкам? Наверное, то, что не перестаю работать. Бросаю, пытаюсь играть на команду. Когда ты играешь на общий успех команды, это всегда видно и оценивается. Мне кажется, в СКА не взяли бы плохого игрока. (улыбается)», — цитирует Алтыбармакяна «Охтинский пресс-центр».

В текущем сезоне у Алтыбармакяна три матча за СКА, в которых 24-летний нападающий результативными действиями не отметился.