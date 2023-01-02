Форвард «Эдмонтона» Костин занимался на льду на утренней тренировке после повреждения

Как сообщает TSN, форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин сегодня, 2 января, занимался на льду на утренней тренировке после повреждения, полученного на последней секунде матча с «Виннипегом» (1:2).

Костин забросил единственную шайбу своей команды в этом матче. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также четыре результативные передачи.



Напомним, 23-летний нападающий перешёл в «Эдмонтон» из «Сент-Луиса». Ранее форвард, родившийся в Пензе, выступал за «Авангард», московское «Динамо» и другие российские клубы.

Также отмечается, что нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль также тренировался на льду, после того как пропустил две игры регулярного сезона НХЛ. 27-летний немец работал в звене с Кайлером Ямамото и Уорреном Фёгеле.