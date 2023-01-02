Гашек: МОК должен чётко объяснить причину отстранения россиян и помогать им

Чешский экс-голкипер Доминик Гашек предложил Международному олимпийскому комитету чётко рассказать о причинах отстранения российских спортсменов и призвал МОК помогать атлетам в любой проблеме.

«МОК и спортивные федерации должны чётко объяснить спортсменам из России причину их отстранения, быть с ними в постоянном контакте и помогать им в любой проблеме. Спортсменам тоже нужно знать, что им надо делать и зачем, чтобы они могли снова выступать на международных соревнованиях. Знает ли это сам МОК?» — написал Гашек в своём «твиттере».

Напомним, в своём письме, опубликованном 21 декабря 2022 года, Гашек призвал НХЛ, WTA и ATP отстранить российских спортсменов, выступающих в данных организациях, из-за ситуации на Украине.