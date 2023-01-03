Форвард «Колорадо» Маккиннон рассказал о своём самочувствии после травмы
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал свою вторую игру после возвращения от травмы.
«Мне становится всё лучше. Сегодня в игре у меня получалось больше. «Колорадо» нужно, чтобы игроки как можно быстрее оправились от травм», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.
Напомним, Маккиннон пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на счету нападающего 36 (9+27) очков в 25 играх регулярного чемпионата НХЛ.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. Для «лавин» это поражение стало четвёртым подряд.
Новость по темеНатан Маккиннон выведен из списка травмированных «Колорадо»
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