Форвард «Колорадо» Маккиннон рассказал о своём самочувствии после травмы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал свою вторую игру после возвращения от травмы.

«Мне становится всё лучше. Сегодня в игре у меня получалось больше. «Колорадо» нужно, чтобы игроки как можно быстрее оправились от травм», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.

Напомним, Маккиннон пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на счету нападающего 36 (9+27) очков в 25 играх регулярного чемпионата НХЛ.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. Для «лавин» это поражение стало четвёртым подряд.