Натан Маккиннон выведен из списка травмированных «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сегодня, 31 декабря, главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что нападающий тренируется с командой, но без полного контакта. По словам тренера, это является мерой предосторожности.

Маккиннон пропустил 11 матчей из-за травмы верхней части тела. В текущем сезоне на счету нападающего 34 (8+26) очка в 23 играх регулярного чемпионата НХЛ.



Напомним, в текущем сезоне в денверском клубе настоящая эпидемия травм. На текущий момент травмированы лидеры клуба, нападающий Валерий Ничушкин и капитан Габриэль Ландеског. Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев также восстанавливается от пореза ноги в матче АХЛ.

В следующем матче «Колорадо» сыграет с «Торонто» в ночь на 1 января в 3:00 мск.