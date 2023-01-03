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«Барыс» отыгрался с 0:2 и нанёс «Металлургу» четвёртое поражение в пяти матчах

«Барыс» отыгрался с 0:2 и нанёс «Металлургу» четвёртое поражение в пяти матчах
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В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Коробкин) – 06:20 (5x5)   0:2 Лайпсик (Майе, Голдобин) – 08:31 (5x5)   1:2 Гайтамиров (Шайхмедденов, Грант) – 37:45 (5x5)   2:2 Шевченко (Вей) – 39:55 (5x4)   3:2 Борисевич (Луис, Савицкий) – 45:19 (5x5)

На седьмой минуте Павел Акользин с передачи Егора Коробкина вывел магнитогорцев вперёд. На девятой минуте Брендан Лайпсик удвоил преимущество «Металлурга». Очки за результативные передачи получили Филипп Майе и Николай Голдобин. На 38-й минуте Тамирлан Гайтамиров отыграл один гол. За пять секунд до завершения второго периода Дмитрий Шевченко с передачи Линдена Вея сравнял счёт. На 46-й минуте Александр Борисевич вывел астанинский клуб вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 5 января в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Металлург» 6 января примет «Локомотив».

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