«Барыс» отыгрался с 0:2 и нанёс «Металлургу» четвёртое поражение в пяти матчах

В Астане (Казахстан) на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0).

На седьмой минуте Павел Акользин с передачи Егора Коробкина вывел магнитогорцев вперёд. На девятой минуте Брендан Лайпсик удвоил преимущество «Металлурга». Очки за результативные передачи получили Филипп Майе и Николай Голдобин. На 38-й минуте Тамирлан Гайтамиров отыграл один гол. За пять секунд до завершения второго периода Дмитрий Шевченко с передачи Линдена Вея сравнял счёт. На 46-й минуте Александр Борисевич вывел астанинский клуб вперёд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 5 января в Хабаровске сыграет с «Амуром». «Металлург» 6 января примет «Локомотив».