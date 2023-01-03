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«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1, одержав седьмую победу подряд

«Авангард» разгромил «Автомобилист» со счётом 7:1, одержав седьмую победу подряд
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 7
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Толчинский) – 13:48 (5x5)   1:1 Мэйсек (Валк, Ситников) – 23:56 (5x5)   1:2 Береглазов (Толчинский, Грицюк) – 24:23 (5x5)   1:3 Чистяков – 32:22 (5x5)   1:4 Ткачёв (Бродхёрст) – 34:52 (5x5)   1:5 Ткачёв (Толчинский, Найт) – 53:28 (5x3)   1:6 Толчинский (Телегин, Грицюк) – 53:51 (5x4)   1:7 Ткачёв (Буше) – 59:25 (5x5)

На 14-й минуте Арсений Грицюк с передачи Сергея Толчинского вывел омичей вперёд. На 24-й минуте Брукс Мэйсек сравнял счёт. Через 27 секунд Алексей Береглазов вновь вывел «Авангард» вперёд. На 33-й минуте Семён Чистяков забросил третью шайбу. На 35-й минуте Владимир Ткачёв с передачи Алекса Бродхёрста забил четвёртый гол. На 54-й минуте Владимир Ткачёв довёл счёт до крупного, а через 23 секунды Толчинский — до разгромного. Точку во встрече поставил Ткачёв, оформивший хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 5 января в гостях сыграет с «Сибирью». «Трактор» 6 января примет «Автомобилист».

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