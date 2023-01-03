Форвард «Авангарда» Ткачёв оформил хет-трик в ворота «Автомобилиста» и побил личный рекорд

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв оформил хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для форварда «ястребов» он стал первым за карьеру в лиге. Ткачёв стал 11-м игроком «Авангарда», забросившим три шайбы в одной встрече. Для омской команды этот хет-трик стал 13-м за всю историю игры в Континентальной хоккейной лиге.



Кроме того, Владимир Ткачёв установил личный рекорд результативности в рамках регулярного чемпионата. Нападающий довёл свой бомбардирский счёт до 44 (16+28) очков в 44 матчах, прежде наивысшим показателем было 42 (14+28) балла в 55 встречах за СКА в сезоне-2019/2020.

Аналогичного личного достижения добился защитник Алексей Береглазов, набравший 21 (7+14) очко в 45 матчах. Его предыдущим лучшим результатом было 20 (3+17) баллов в 57 встречах за «Авангард» в сезоне-2020/2021.