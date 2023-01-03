Главный тренер «Авангарда» после хет-трика Ткачёва рассказал, чего требовал от его звена

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после разгромной победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» со счётом 7:1 высказался о хет-трике российского нападающего омичей Владимира Ткачёва.

«Что касается Ткачёва, то я всегда знал, что это очень сильный игрок, и с Найтом и Буше у него отличное взаимодействие. Мне нужно было лишь дать ребятам играть в хоккей и потребовать от них ответных действий: дисциплины и хорошей игры в обороне», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).