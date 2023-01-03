Гудачек устроил «Гудашоу» с шампанским и праздничным колпаком после победы над «Магниткой»
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Словацкий голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек устроил «Гудашоу» после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом».
На этот раз вратарь сделал это в новогоднем стиле. Гудачек выехал на лёд с шампанским, в праздничном колпаке и в синих очках.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что «Гудашоу» — это особое празднование Гудачека, которым он зажигает болельщиков необычным поведением.
Напомним, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0).
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