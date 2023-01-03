ЦСКА в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию бело-голубых

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой армейцев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
На первой минуте Джордан Уил вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Якоб Лилья и Богдан Тринеев. На 12-й минуте Сергей Плотников сравнял счёт после паса Кристиана Яроша. На 34-й минуте 17-летний Игорь Чернышов подкараулил ошибку защиты ЦСКА и вывел номинальных гостей вперёд. На 37-й минуте Константин Окулов с передачи Тахира Мингачёва сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владислав Каменев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 января в Москве сыграет с «Сочи». «Динамо» 6 января примет «Куньлунь».
- 3 января 2023
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