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ЦСКА в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию бело-голубых

ЦСКА в овертайме переиграл московское «Динамо», прервав победную серию бело-голубых
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме победой армейцев со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2023, вторник. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Лилья, Тринеев) – 00:49 (5x5)   1:1 Плотников (Ярош) – 11:23 (5x5)   1:2 Чернышов – 33:59 (5x5)   2:2 Окулов (Мингачёв) – 36:31 (5x5)   3:2 Каменев (Окулов, Нестеров) – 61:06 (3x3)

На первой минуте Джордан Уил вывел бело-голубых вперёд. Очки за результативные передачи получили Якоб Лилья и Богдан Тринеев. На 12-й минуте Сергей Плотников сравнял счёт после паса Кристиана Яроша. На 34-й минуте 17-летний Игорь Чернышов подкараулил ошибку защиты ЦСКА и вывел номинальных гостей вперёд. На 37-й минуте Константин Окулов с передачи Тахира Мингачёва сравнял счёт. Победу своей команде в овертайме принёс Владислав Каменев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 5 января в Москве сыграет с «Сочи». «Динамо» 6 января примет «Куньлунь».

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