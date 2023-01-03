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Московское «Динамо» забило после грубейшей ошибки новичка ЦСКА Кристиана Яроша

Московское «Динамо» забило после грубейшей ошибки новичка ЦСКА Кристиана Яроша
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает московское «Динамо». К середине третьего периода счёт равный — 2:2.

На 35-й минуте при 1:1 защитник армейцев Кристиан Ярош завозился в своей зоне и, попытавшись отдать передачу, не попал по шайбе. В этот момент 17-летний нападающий бело-голубых Игорь Чернышов перехватил её и выехал один на один с Александром Шарыченковым. Молодой форвард бросил точно в дальний угол — 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что Чернышов забил первый гол в Континентальной хоккейной лиге, став самым молодым автором шайбы в истории московского «Динамо» в КХЛ (17 лет и 34 дня).

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