Московское «Динамо» забило после грубейшей ошибки новичка ЦСКА Кристиана Яроша

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимает московское «Динамо». К середине третьего периода счёт равный — 2:2.

На 35-й минуте при 1:1 защитник армейцев Кристиан Ярош завозился в своей зоне и, попытавшись отдать передачу, не попал по шайбе. В этот момент 17-летний нападающий бело-голубых Игорь Чернышов перехватил её и выехал один на один с Александром Шарыченковым. Молодой форвард бросил точно в дальний угол — 2:1.

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Отметим, что Чернышов забил первый гол в Континентальной хоккейной лиге, став самым молодым автором шайбы в истории московского «Динамо» в КХЛ (17 лет и 34 дня).