Уэйн Гретцки прокомментировал погоню Александра Овечкина за рекордом по голам в НХЛ
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Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его рекордом по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.
«Я думаю, что мы прошли точку, когда надо спрашивать «сделает ли он это». Год назад мы сказали, что вопрос в том, когда он это сделает. Так что это здорово для хоккея. Это хорошо, и я думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он великолепен в нашем виде спорта», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.
Отметим, что сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 806 шайб в североамериканской карьере. Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги, уступая Гретцки 88 голов.
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