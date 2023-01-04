Овечкин сравнялся с Бобби Холиком по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый период, счёт — 1:1.
Этот матч стал для капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина 1314-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 37-летний форвард сравнялся с Бобби Холиком по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, который завершил карьеру в лиге.
Напомним, российский рекорд в этой номинации пока всё ещё принадлежит Алексею Ковалёву, сыгравшему 1316 матчей в НХЛ.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в прошлом матче с «Монреалем» и вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ. В активе Овечкина стало 26 заброшенных шайб в 39 матчах, что на данный момент является четвёртым результатом в списке лучших снайперов регулярки.
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