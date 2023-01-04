Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сравнялся с Бобби Холиком по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

Овечкин сравнялся с Бобби Холиком по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз». На момент написания новости идёт первый период, счёт — 1:1.

Этот матч стал для капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина 1314-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. 37-летний форвард сравнялся с Бобби Холиком по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ, который завершил карьеру в лиге.

Напомним, российский рекорд в этой номинации пока всё ещё принадлежит Алексею Ковалёву, сыгравшему 1316 матчей в НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в прошлом матче с «Монреалем» и вернулся в топ-5 снайперов нынешнего сезона НХЛ. В активе Овечкина стало 26 заброшенных шайб в 39 матчах, что на данный момент является четвёртым результатом в списке лучших снайперов регулярки.

Овечкин переписывает историю регулярок НХЛ. Но в плей-офф его магия растворяется? Овечкин переписывает историю регулярок НХЛ. Но в плей-офф его магия растворяется?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023