«Тампа» переиграла «Чикаго», у Михаила Сергачёва – «+2»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:1.



Уже на пятой минуте матча Сет Джонс открыл счёт голам в игре. Макс Доми и Тейлор Рэддиш ассистировали ему. На 12-й минуте матча Пэт Марун сравнял счёт после паса Виктора Хедмана. На 48-й минуте Алекс Киллорн с передачи Брэндона Хагеля вывел гостей вперёд. А на 51-й минуте сам Хагель забил за свой клуб. Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос записали себе в актив по голевой передачи. На 59-й минуте Ник Пол установил итоговый счёт.



Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали. Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+2».