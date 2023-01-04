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«Тампа» переиграла «Чикаго», у Михаила Сергачёва – «+2»

«Тампа» переиграла «Чикаго», у Михаила Сергачёва – «+2»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:1.

Уже на пятой минуте матча Сет Джонс открыл счёт голам в игре. Макс Доми и Тейлор Рэддиш ассистировали ему. На 12-й минуте матча Пэт Марун сравнял счёт после паса Виктора Хедмана. На 48-й минуте Алекс Киллорн с передачи Брэндона Хагеля вывел гостей вперёд. А на 51-й минуте сам Хагель забил за свой клуб. Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос записали себе в актив по голевой передачи. На 59-й минуте Ник Пол установил итоговый счёт.

Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников очков не набрали. Михаил Сергачёв заработал коэффициент полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Джонс (Доми, Рэддиш) – 04:50 (5x4)   1:1 Марун (Хедман) – 11:24 (5x5)   1:2 Киллорн (Хагель) – 47:10 (5x5)   1:3 Хагель (Пойнт, Стэмкос) – 50:14 (5x4)   1:4 Пол (Белльмар, Хедман) – 58:54 (en)
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