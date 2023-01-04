Виктор Хедман вышел на чистое третье место по результативным передачам в истории «Тампы»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:1.
В составе победителей двумя результативными передачами отметился защитник Виктор Хедман, первая из которых стала для шведского хоккеиста 492-й за карьеру в клубе и лиге. 32-летний Хедман вышел на чистое третье место по результативным передачам в истории «Тампы», превзойдя достижение Венсана Лекавалье (491).
Клубный рекорд принадлежит главному тренеру «Монреаль Канадиенс» Мартену Сен-Луи (588), на втором месте располагается действующий капитан «молний» Стивен Стэмкос (515), а топ-3 теперь замыкает Хедман (493).
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