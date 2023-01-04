Мэттьюс стал пятым среди действующих игроков НХЛ по скорости достижения 500 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:5 в пользу команды Крэйга Берюбе, которая оказалась сильнее «кленовых листьев» в серии послематчевых бросков.

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу и отметился результативной передачей, доведя общее количество своих очков в НХЛ до 501 (278+223). По скорости достижения 500 очков американский нападающий стал пятым среди действующих хоккеистов НХЛ. Он сделал это в своей 445-й игре в лиге.

Первое место по этому показателю делят канадские форварды Сидни Кросби и Коннор Макдэвид, уложившиеся в 369 матчей. Третье место занимает российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал свои первые 500 очков в НХЛ за 373 матча. На четвёртом месте расположился Евгений Малкин, уложившийся в 413 матчей.

Отметим, что Мэттьюс стал первым хоккеистом в истории «Торонто» по скорости достижения 500 очков в лиге.