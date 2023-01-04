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Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 500 очков в НХЛ

Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по скорости достижения 500 очков в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл «Торонто Мэйпл Лифс». Матч завершился со счётом 6:5 в пользу команды Крэйга Берюбе, которая оказалась сильнее «кленовых листьев» в серии послематчевых бросков. Победный буллит на счету Брейдена Шенна.

В составе «Торонто» 2 (1+1) результативными действиями отметился американский нападающий Остон Мэттьюс. 25-летний форвард достиг отметки 500 очков за карьеру в НХЛ, установил новый клубный рекорд по скорости достижения столь значимого рубежа в лиге. Форвард «кленовых листьев» затратил всего 445 матчей на набор 500 очков в НХЛ.

Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отразил 27 из 32 бросков. Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич очков не набрал, но реализовал свою попытку в серии буллитов.

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