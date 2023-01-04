«Он сильный хоккеист с отличным броском». Овечкин — о форварде «Баффало» Томпсоне

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о форварде «Баффало» Тейдже Томпсоне, который оформил хет-трик и принёс победу «клинкам» в их очном противостоянии со «столичными» (5:4 ОТ).

«Я думаю, что, когда мы начинаем играть жёстко, глубоко забрасывать шайбу в зону и организовывать прессинг, это приносит свои плоды в зоне нападения. У нас были очень хорошие шансы во втором периоде, один из которых мы реализовали.

Тейдж Томпсон? Очевидно, что он крупный и сильный хоккеист. Он хорошо владеет шайбой и имеет отличный бросок», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

25-летний американский нападающий имеет рост 200 см и вес 99 кг. Томпсон в текущем сезоне набрал 55 (30+25) очков за 36 матчей НХЛ.