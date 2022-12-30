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Кто такой нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон, голы одного из лучших снайперов НХЛ Томпсона

Главная сенсация НХЛ — двухметровый американец. Его сравнивают с великим Лемье
Родион Власов
Тейдж Томпсон
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Тейдж Томпсон внезапно для многих идёт в топ-5 бомбардиров НХЛ и уже ворвался в книгу рекордов лиги.

Перед сезоном при взгляде на состав «Баффало» казалось, что там достаточно классных ребят, выбранных под высокими драфт-пиками, но не хватает одной суперзвезды с именем. Такой в своё время так и не стал Джек Айкел, который и на своём драфте был явно в тени Коннора Макдэвида, а потом проблемы со здоровьем не позволили ему раскрыться полностью.

Однако же в топ-5 бомбардиров НХЛ обнаруживается игрок «Баффало» — и, что шокирует многих, это Тейдж Томпсон. За четыре первых профессиональных сезона американец набрал 35 очков в НХЛ: сейчас же у него уже 50 к концу календарного года. Среди подвигов Тейджа — два матча с шестью очками (3+3 против «Детройта» и пента-трик с передачей с «Коламбусом»). Кто же этот парень, который ворвался в топы так внезапно для многих?

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Один из немногих двухметровых форвардов в НХЛ был выбран в концовке первого раунда драфта-2016 в череде таких же здоровенных нападающих: прямо перед Тейджем «Даллас» выбрал доросшего сейчас до 197 см Райли Тафти. Однако, в отличие от многих здоровяков, Томпсон показывал классную статистику уже в преддрафтовом сезоне, набрав 32 очка в 36 играх за университет Коннектикута в NCAA.

Тейдж Томпсон

Тейдж Томпсон

Фото: nhl.com

Скаутинговые отчёты отписывали его как игрока, которого и можно представить себе с габаритами Томпсона. «Тейдж использует свои габариты для силовой игры, он часто оказывается первым игроком при прессинге и может сыграть на подборе. Он техничен и может укрывать шайбу своим телом, но это достаточно прямолинейный игрок, который чётко идёт из точки А в точку Б. Томпсон не отличается слишком креативной игрой, большинство его ассистов — передачи после выигранной борьбы у бортов», — описывало форварда издание Last Word on Sports.

Тем не менее Томпсон котировался на первый раунд: скауты хвалили его за отличный бросок и шикарную игру в обороне. Отмечалось, что в этом велика роль отца игрока, который был защитником «Лос-Анджелеса» и «Виннипега», а сейчас уже почти 10 лет возглавляет фарм-клуб «Айлендерс». Тейдж говорил, что папа пытался поставить его в защиту с самого детства, но ему больше нравилось забивать голы: получился компромисс.

Томпсона задрафтовал «Сент-Луис», который ценит оборонительных форвардов, но уже через год Тейдж отправился в «Баффало». «Блюз» получили возможность взять топового центра, которого у команды банально не было: Райана О’Райлли. 20-летний форвард был самым ценным активом пакета, который уехал к «клинкам».

Тот обмен сразу стал казаться провальным для «Баффало»: РОР в новом клубе сразу же стал чемпионом, из-за чего пик первого раунда был максимально низким. Шведский ветеран Патрик Берглунд посреди сезона из клуба просто сбежал, отказавшись выполнять контракт, а Томпсон получил тяжёлую травму в первом же матче сезона-2019/2020 и пропустил всю регулярку НХЛ.

В третьем сезоне Томпсона бедовый «Баффало» проиграл 18 матчей подряд и после сезона устроил большую распродажу. Клуб скинул Джека Айкела, Сэма Райнхарта, Расмуса Ристолайнена, плюс готов был расстаться и с двухметровым американцем, у которого к тому моменту лишь 18 шайб в 145 играх. Однако никто не захотел брать Томпсона, а один неназванный клуб хорошего уровня зажилил даже пик пятого раунда.

Новый тренер «Баффало» Дон Гранато сделал неортодоксальный шаг и в новом сезоне стал наигрывать Томпсона в связке с Джефом Скиннером. Тот заработал себе репутацию не элитного, но стабильного снайпера, а при Ральфе Крюгере случилось нечто загадочное. Форвард за полтора года превратился в человека, который перестал попадать в состав, зато стал возглавлять рейтинги а-ля «Х худших контрактов НХЛ». В прошлом сезоне Джефф набрал 63 очка, Тейдж — 68, но это тогда списали на игру на расслабоне в команде без особых задач.

Сейчас с этой связкой играет Алекс Так — скоростной силовик из «Вегаса», который перешёл в клуб в рамках обмена Айкела. Так стал выходить в этом звене ещё со второй половины прошлого сезона, но в этой регулярке тройка окончательно утвердилась в роли первой. Прямо сейчас это одно из самых мощных звеньев лиги, которое забивает 4,9 гола в пересчёте на 60 минут — это четвёртый результат среди троек, сыгравших больше 150 минут.

Но важно даже не то, сколько забивает это звено — а то, как оно это делает. Неясно, как Гранато раскрепостил команду, но текущий «Баффало» своей весёлостью напоминает кому-то команду Линди Раффа 15-летней давности. Быстрые форварды не только не стесняются пользоваться своей скоростью и всегда готовы идти в обводку: например, в ноябре Томпсон и Так покрасовались перед звеном Андрея Кузьменко.

ВИДЕО

Сам Томпсон стал доминировать в проходах. Хотя длиннорукая фигура высоченного Тейджа может казаться нелепой, благодаря классному катанию он на удивление легко уходит от любых оппонентов. Кажется, что руки форварда при обыгрышах превращаются в пластилиновые, а голы кажутся настолько лёгкими, что их хочется повторить самому.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

Многие восторженные телекомментаторы сравнивают такие проходы Томпсона с Марио Лемье: причём одной из таких горячих голов был бывший партнёр СуперМарио Рик Токкет. Конечно, для многих это может показаться хоккейным богохульством, но минимум в одной номинации Тейдж с легендой сравнялся, забив четыре гола за один период. Кроме того, и у Лемье, и у Томпсона есть две игры в сезоне с шестью очками.

Вполне возможно, в ренессансе форварда сыграло роль то, что он уже работал с нынешним главным тренером «Баффало»: Гранато был главным тренером юниорской сборной США, которая играет в американской молодёжной лиге. Тренер банально перевёл Томпсона с правого фланга в центр: примерно такой же взрывной эффект мы видели на примере Маккинона, который в «Колорадо» долго играл не на родной позиции.

Фанаты «Баффало» при этом рады тому, что Томпсон ещё в конце лета подписал с командой новый долгосрочный контракт ($ 50 млн на семь лет). То, что в августе казалось риском после одного успешного сезона, сейчас кажется самой настоящей кражей. Показательно, что Тейдж не стал филонить после, возможно, главного контракта в своей жизни, а стал впахивать ещё сильнее. Теперь основная цель Томпсона — помочь «клинкам» впервые с 2011-го понюхать матчи плей-офф.

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