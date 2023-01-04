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«Очевидно, он хотел бы переиграть этот матч». Бриндамор — об игре Кочеткова с «Рейнджерс»

«Очевидно, он хотел бы переиграть этот матч». Бриндамор — об игре Кочеткова с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал неудачную игру российского голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова. Вратарь пропустил четыре шайбы после 30 бросков по воротам.

«Очевидно, что он хотел бы переиграть этот матч. Но он сделал несколько хороших сейвов в игре, просто пропустил пару обидных голов. Он будет в порядке к своему следующему матчу», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 16 матчах с процентом отражённых бросков 92,4%. Напомним, россиянин был признан лучшим новичком декабря в НХЛ. В восьми матчах месяца 23-летний Кочетков одержал семь побед, включая два сухих матча. Он отразил 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,63.

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