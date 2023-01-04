Нападающий «Ак Барса»: новогоднего настроения уже ни у кого в раздевалке нет

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Северсталью». Матч состоится сегодня, 4 января, в Казани на «Татнефть Арене». Начало игры – в 17:00 мск.
«Удалось ли восстановиться? Да, всё хорошо. Пару дней отдохнули, потом хорошо поработали. Новогоднего настроения уже ни у кого в раздевалке нет, все настроены на игру.
«Северсталь» — быстрая команда, агрессивно играет. У нас был непростой матч в Череповце, удалось одержать победу только в овертайме. Конечно, «Северсталь» для меня – родной клуб, хоть там и осталось лишь несколько человек, с кем вместе играл. Но чуть волнительнее, если выходишь на лёд в Череповце. Готовимся, нам нужны очки, будет интересный матч», — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.
«Ак Барс» после 45 матчей текущего сезона занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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