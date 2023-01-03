Давыдов: мы уже убедились, что в «Ак Барсе» собраны мастерюги с внутренними капризами

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал о том, как главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов построит работу в клубе.

«Очень рад, что «Ак Барс» согласился возглавить Зинэтула Билялетдинов. Наша, «динамовская», легенда. Буду внимательно следить за Казанью.

Верю в Билялетдинова? Сложный момент. Верю в Зинэтулу, а вот получится ли у него в «Ак Барсе», — это вопрос. Осенью мы уже убедились, что там собраны мастерюги с внутренними капризами, с которыми не удалось справиться Олегу Знарку. У Билялетдинова — огромный казанский опыт, но сегодня в нашем хоккее такие правила игры, что тренер не всё решает. И это проблема.



Зная Билялетдинова, не сомневаюсь, что он не будет долго терпеть чьё-то лишнее тщеславие. Надеюсь, всё у него получится», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 2 декабря Знарок покинул «Ак Барс». Специалист подал в отставку с поста главного тренера по собственному желанию. К тому моменту казанцы в 36 матчах смогли набрать лишь 38 баллов. 27 декабря «Ак Барс» объявил о назначении на пост главного тренера команды Билялетдинова.