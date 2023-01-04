Р. Ротенберг: если бы Сергей Макаров играл в НХЛ, то превзошёл бы Уэйна Гретцки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с «Трактором».

«Хорошая игра с нашей стороны. Выполнили всё, о чём говорили до Нового года. Ребята молодцы, отработали на 100%. Есть над чем работать, три гола пропустили — многовато. В атаке сыграли хорошо, это даёт нам хорошую энергию на будущие матчи. Дальше важная встреча в Уфе, готовимся к ней.

Нет ли желания проводить финал Кубка Гагарина с «Трактором», раз Челябинск для меня счастливый город? Время покажет. Здорово сыграли сегодня, хорошо забили. После игры в Балашихе был серьёзный разговор. Сегодня ребята сыграли совсем по-другому – более нацеленно, максимальная концентрация, игровая дисциплина на высочайшем уровне. За это цепляемся и идём дальше. Челябинск – хоккейный город с великими хоккейными традициями. Мы все помним и Сергея Макарова, и Вячеслава Быкова, которые являются примером для всех. В моём понимании, если бы Макаров играл в НХЛ, он бы превзошёл Уэйна Гретцки, потому что он был величайшим игроком с таким катанием. Это всё челябинская школа. Челябинск — это хоккейная столица, сюда здорово приезжать.

Поменяли вратаря, потому что у нас Влад сейчас получает максимальную нагрузку. Он выйдет в следующей игре, решили дать ему спокойно восстановиться. Счёт позволял, дали побольше сыграть ребятам, которые играли мало, чтобы наши лидеры восстановились. Сезон длинный, в этой ситуации можно было себе позволить дать ребятам отдохнуть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.