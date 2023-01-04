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«Нефтехимик» нанёс «Спартаку» седьмое поражение в восьми матчах

«Нефтехимик» нанёс «Спартаку» седьмое поражение в восьми матчах
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 января 2023, среда. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Кашников – 36:32 (4x5)   2:0 Кизимов (Шафигуллин) – 42:51 (5x4)   2:1 Чудинов – 45:00 (5x5)   2:2 Принс (Ручкин, Хохлачёв) – 49:35 (5x5)   3:2 Галимов (Шафигуллин) – 57:48 (5x5)

На 37-й минуте Евгений Кашников забросил шайбу в меньшинстве. На 43-й минуте Семён Кизимов, забив гол в большинстве с передачи Булата Шафигуллина, удвоил преимущество «Нефтехимика». На 46-й минуте Максим Чудинов отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Шейн Принс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Семён Ручкин и Александр Хохлачёв. На 58-й минуте Ансель Галимов забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Нефтехимик» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 6 января.

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