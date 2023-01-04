«Нефтехимик» нанёс «Спартаку» седьмое поражение в восьми матчах

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

На 37-й минуте Евгений Кашников забросил шайбу в меньшинстве. На 43-й минуте Семён Кизимов, забив гол в большинстве с передачи Булата Шафигуллина, удвоил преимущество «Нефтехимика». На 46-й минуте Максим Чудинов отыграл одну шайбу. На 50-й минуте Шейн Принс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Семён Ручкин и Александр Хохлачёв. На 58-й минуте Ансель Галимов забил третий гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Нефтехимик» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 6 января.