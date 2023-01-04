«Нефтехимик» забил в меньшинстве в третьем матче подряд. Защитник забросил эффектную шайбу

В эти минуты на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» принимает московский «Спартак». К началу третьего периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте защитник нижнекамцев Владислав Леонтьев получил малый штраф за подножку. К концу меньшинства защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников сначала перехватил передачу в своей зоне, а затем помешал хоккеисту «Спартака», пытавшемуся в падении сыграть в шайбу, совершить отбор. Игрок хозяев убежал один на один и переиграл Алексея Красикова — 1:0.

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Таким образом, «Нефтехимик» уже в третьем матче подряд забивает в меньшинстве. Во встрече с «Сочи» нижнекамцы дважды отличились в таком формате, а с «Ак Барсом» — один раз.