Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023

Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1.

За сборную Чехии отличился Давид Иржичек и Иржи Кулих. В составе сборной Швеции шайбу забросил Людвиг Янссон.

Таким образом, сборная Чехии вышла в финал турнира, а Швеция завершила участие на МЧМ.

В другом полуфинальном матче турнира сборная США встретится с национальной командой Канады.

МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.