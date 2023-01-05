Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023
Поделиться
Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1.
За сборную Чехии отличился Давид Иржичек и Иржи Кулих. В составе сборной Швеции шайбу забросил Людвиг Янссон.
Таким образом, сборная Чехии вышла в финал турнира, а Швеция завершила участие на МЧМ.
В другом полуфинальном матче турнира сборная США встретится с национальной командой Канады.
МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.
Комментарии
- 5 января 2023
-
01:18
-
00:41
- 4 января 2023
-
23:55
-
23:20
-
22:57
-
22:22
-
22:00
-
21:41
-
21:19
-
20:57
-
20:36
-
20:05
-
19:25
-
19:17
-
18:55
-
18:35
-
18:06
-
17:32
-
17:25
-
17:10
-
16:54
-
16:41
-
16:28
-
15:36
-
15:29
-
15:00
-
14:36
-
13:58
-
13:26
-
12:45
-
12:37
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
Партнерский контент