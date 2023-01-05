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Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023

Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023
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Завершился полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира, в котором национальная команда Чехии встречалась со Швецией. Матч состоялся в Галифаксе на стадионе «Скотиабанк-центр» и завершился победой Чехии в овертайме со счётом 2:1.

За сборную Чехии отличился Давид Иржичек и Иржи Кулих. В составе сборной Швеции шайбу забросил Людвиг Янссон.

Таким образом, сборная Чехии вышла в финал турнира, а Швеция завершила участие на МЧМ.

В другом полуфинальном матче турнира сборная США встретится с национальной командой Канады.

МЧМ-2023 проходит с 26 декабря по 5 января. Действующим победителем турнира является национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира обыграла сборную Финляндии.

U20 ЧМ-2023. 1/2 финала
04 января 2023, среда. 22:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 1
ОТ
Швеция U20
0:1 Янссон (Петтерссон, Эстлунд) – 21:39 (5x5)   1:1 Иржичек (Шпачек, Штурц) – 59:21 (5x5)   2:1 Кулих (Шаповалив, Шпачек) – 69:10 (3x3)
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