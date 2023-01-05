«Не могу сказать, что мы будем бороться за Кубок Гагарина». Баширов — о задачах «Салавата»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о перспективах уфимского клуба в плей-офф текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Задача команды на сезон? Уже поздно спрашивать, полсезона уже прошло. Слава богу, что я летом не озвучил никаких конкретных задач, потому что мы видим состояние команд Востока. Мы проиграли, кажется, только «Металлургу» и в целом чувствуем, что нет соперников, которые на голову сильнее нас. Но так могут сказать и другие. Мы можем с уверенностью говорить, что мы конкурентоспособны, и если у нас все будут здоровы, то к плей-офф мы подойдём с оптимальным и сыгранным составом. Тогда мы сможем играть и в финале конференции.



У нас не было игровых провалов в течение регулярки. Взрослые ребята выдерживали отсутствие травмированных, команда не выпадала из восьмёрки, даже на первом месте шли. Пока у нас есть такие лидеры, как тот же Саша Кадейкин, мы будем чувствовать себя уверенно. Я не могу вот сейчас сказать, что мы будем бороться за Кубок Гагарина, но мы чувствуем себя увереннее, чем в начале сезона.



Удовлетворительный результат для нынешнего «Салавата»? В финал конференции можем спокойно войти. Потому что прошлогодний плей-офф без иностранцев стал хорошим багажом для нас. Те игроки, которые были на вторых ролях ранее, почувствовали уверенность. И сейчас мы уже не так зависим от Хо-Сэнга или Мёрфи, есть они или нет. Поэтому мы можем пройти далеко», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.