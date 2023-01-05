Баширов: не жалею, что «Салават» не подписал Найта и Буше. Мы выбрали правильный путь

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов не жалеет о том, что уфимский клуб не подписал нападающих «Авангарда» Корбана Найта и Рида Буше в прошедшее межсезонье.
«Совершенно не жалею, что не удалось летом подписать Найта и Буше. Путь, который мы выбрали, он правильный. Он дешевле и даёт нам возможности для поиска. Это ведь очень легко – подписать пару игроков за 100 миллионов. У нас сейчас много молодых парней, которые получили свой шанс и им воспользовались.
Были на карандаше и другие иностранцы, которые сейчас играют в других клубах. И сейчас мы понимаем, что нет никакого сожаления, что мы их не подписали.
У Бочарова в «Салавате» не получилось. Он умный игрок, но, возможно, команда была быстрее, чем он. Тренерский штаб смотрел разные варианты его использования, но мы понимали, что с таким контрактом он не может играть в четвёртом звене.
С Александром Пашиным (воспитанник «Салавата», выступающий в системе «Каролины». – Прим. «Чемпионата») мы связь не держим, он с нами тоже. Права на него были обменяны в «Спартак», но мы в нормальных отношениях со «Спартаком». Так что можем и в аренду взять, если договоримся», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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