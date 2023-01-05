«Волнуюсь сильнее, чем перед дебютом в НХЛ». Костин сыграет в первом звене с Макдэвидом
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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал свой перевод в первое звено к Коннору Макдэвиду в преддверии матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (6 января 5:00 мск). Третьим нападающим в звене будет канадец Зак Хайман.
«Сейчас я волнуюсь сильнее, чем перед дебютом в НХЛ (улыбается). Немного нервничаю, но Коннор сказал, что всё будет в порядке», — цитирует Костина журналист Джейсон Грегор в своём «твиттере».
Напомним, в прошлом матче с «Сиэтл Кракен» (2:5) 23-летний российский форвард начинал в звене с Райаном Ньюджентом-Хопкинсом и Маттиасом Янмарком.
Костин в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл за «нефтяников» 23 матча, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.
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