«Волнуюсь сильнее, чем перед дебютом в НХЛ». Костин сыграет в первом звене с Макдэвидом

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин прокомментировал свой перевод в первое звено к Коннору Макдэвиду в преддверии матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (6 января 5:00 мск). Третьим нападающим в звене будет канадец Зак Хайман.

«Сейчас я волнуюсь сильнее, чем перед дебютом в НХЛ (улыбается). Немного нервничаю, но Коннор сказал, что всё будет в порядке», — цитирует Костина журналист Джейсон Грегор в своём «твиттере».

Напомним, в прошлом матче с «Сиэтл Кракен» (2:5) 23-летний российский форвард начинал в звене с Райаном Ньюджентом-Хопкинсом и Маттиасом Янмарком.

Костин в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл за «нефтяников» 23 матча, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи.